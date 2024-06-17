إسرائيل تكشف عدد الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" منذ 7 أكتوبر

قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الأحد، إنّ "حزب الله" أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الأجنبية بثته قناة "12" العبرية الخاصة إن "حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ وقذيفة مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة منذ أحداث السابع من أكتوبر".

وأوضح هاغاري: "سنعمل على عودة الإسرائيليين إلى الشمال.. هذا أمر غير قابل للتفاوض".

وقال إنّ "حزب الله في لبنان يصعد هجماته ضد إسرائيل".

وتابع: "هجمات حزب الله المتزايدة تقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدًا أوسع نطاقًا.. وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".

وحتى الساعة 21:25 ت.غ، لم يصدر عن "حزب الله" تعليق على تصريحات متحدث الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأحد، شنّ الجيش الإسرائيلي، في أول أيام عيد الأضحى، قصفًا جويًّا ومدفعيًّا على بلدات حدودية في جنوب لبنان، بعد هدوء حذر خيم على هذه الجبهة لـ12 ساعة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.