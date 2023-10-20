مقتل مدني لبناني خلال إطلاق نار عبر الحدود مع إسرائيل

ذكرت مصادر أمنية لبنانية وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" أن مدنيًا لبنانيًا قُتل، اليوم الخميس، قرب الحدود مع إسرائيل.

وقع ذلك في منطقة شهدت تبادلاً كثيفًا لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وميليشيات حزب الله في لبنان.

وأطلقت ميليشيات "حزب الله" صواريخ على موقع إسرائيلي في قرية المنارة، وردّت إسرائيل بقصف مدفعي في أحدث تبادل لإطلاق النار خلال أسوأ تصعيد للعنف على الحدود منذ 17 عامًا.

وقال المتحدث باسم "يونيفيل" أندريا تيننتي: "القوات المسلحة اللبنانية طلبت مساعدة يونيفيل لسبعة أفراد تقطعت بهم السبل قرب الخط الأزرق، بالقرب من ضريح الشيخ عباد، خلال تبادل كثيف لإطلاق النار عبر الخط الأزرق".

وأضاف أن "قوات يونيفيل اتصلت بالجيش الإسرائيلي لتطلب منه وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ المجموعة، مضيفًا: "من المأساوي أن أحد الأشخاص فقد حياته خلال هذا الحادث وتسنَّى إنقاذ الآخرين".

وقال مصدر أمني لبناني إن مدنيًا لبنانيًا قُتل بنيران إسرائيلية وأُصيب آخر. وأضاف أن الحادث وقع حول قرية "حولا" عبر الحدود من المنارة.