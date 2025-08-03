من بينها شاحنتا وقود.. قافلة مساعدات سادسة تنطلق إلى غزة عبر رفح

انطلقت اليوم الأحد من الجانب المصري لمعبر رفح، قافلة مساعدات إنسانية سادسة نحو قطاع غزة. وتضمنت القافلة شاحنتي وقود من نوع "سولار" ضمن حمولتها.

وقالت "القاهرة الإخبارية" إنَّ القافلة السادسة من الهلال الأحمر المصري، تضم عشرات الشاحنات المحمّلة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والأدوية.

وأفاد المصدر بأن شاحنتي وقود "سولار" انطلقتا ضمن القافلة، وهما تحملان 107 أطنان من "السولار" المخصّص لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع، مثل المستشفيات ومحطات المياه.

وجود دائم

وذكرت القناة، أنه منذ اندلاع الأزمة، حافظ الهلال الأحمر المصري على وجود دائم على الحدود، بوصفه الهيئة الوطنية المخصصة لتنسيق وتوجيه المساعدات الإنسانية لغزة.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تكثيف استجابته الإنسانية دعمًا لقطاع غزة، ويعمل كآلية تنسيق وطنية لإيصال المساعدات. وكجزء من جهوده المستمرة، أطلق مركز الإيراد الأوروبي قوافل إضافية، في إطار مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، التي بدأت يوم الأحد 27 يوليو/ تموز الماضي، مُتجهة نحو جنوب غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

ونقلت هذه القوافل أكثر من 5000 طن من المساعدات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك الإمدادات الغذائية الشاملة، والدقيق، والخبز الطازج، وصيغة الرضع، والمعدات الطبية، والأدوية الأساسية، ومواد النظافة الشخصية.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من التزام مصر المستمر بمعالجة الاحتياجات الغذائية والصحية الملحّة للسكان المدنيين في غزة.

"المطبخ الإنساني"

وفي جهدٍ موازٍ، يقوم متطوعو "ERC" بإنتاج الخبز الطازج يوميًّا في المخبز الآلي للمنظمة، الواقع ضمن مركز الإمدادات الغذائية – المعروف باسم "المطبخ الإنساني" – في الشيخ زويد شمال سيناء.

وتشكل هذه العملية جزءًا من مبادرة "وجبة دافئة من مصر إلى غزة"، التي تهدف إلى توفير التغذية الفورية وسط انعدام الأمن الغذائي الشديد في جميع أنحاء القطاع.

وظلّ معبر رفح الحدودي من الجانب المصري يعمل طوال الأزمة، وتواصل "ERC" العمل على مدار الساعة عبر محاورها اللوجستية، مما يُسهّل دخول ما يقرب من 35,000 شاحنة مساعدات، تحمل ما يقرب من 500,000 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، تمت تعبئتها من خلال جهود أكثر من 35,000 متطوع مخصص.

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كارثة إنسانية

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنَّ القطاع يواجه كارثة إنسانية حقيقية، مع استمرار الحصار الخانق، وإغلاق المعابر، ومنع تدفق المساعدات وحليب الأطفال منذ 148 يومًا بشكل متواصل.

من جانبه، أوضح عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنه لا يمكن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة دون الوكالة الأممية.

وأضاف أبو حسنة في تصريح لـ"القاهرة الإخبارية" أنَّ أكثر من 200 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية، مشيرًا إلى أنَّ الوكالة الأممية لديها 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول القطاع.