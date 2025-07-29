إسرائيل ترفض نية بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين

أعربت إسرائيل، الثلاثاء، عن "رفضها" لإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين ما لم تتحرّك حكومة بنيامين نتنياهو في اتجاه وقف حرب غزة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس"، إن "إسرائيل ترفض البيان الصادر عن رئيس وزراء المملكة المتحدة"، معتبرة أن الخطوة "تمثّل مكافأة لحماس، وتضر بالجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، بحسب "فرانس برس".

وأعلن ستارمر أن بلاده ستعترف، رسمياً، بدولة فلسطين، في سبتمبر/ أيلول، إلا إذا اتّخذت إسرائيل "خطوات حيوية" في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار.

خطوة اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين ستكون تاريخية في حال اتُّخذت، علماً أن الإعلان عنها يندرج في إطار خطة لـ"سلام دائم" يسعى ستارمر إلى الدفع بها قُدماً، بعدما استدعى أعضاء حكومته لإجراء محادثات طارئة، عصر الثلاثاء، لبحث الأوضاع في قطاع غزة المحاصر والمدمَّر.

وكان قد طلب من الوزراء الرئيسين قطع عطلتهم الصيفية لعقد هذا الاجتماع.

وقال ستارمر لوزرائه إن لندن ستعترف، رسمياً، بدولة فلسطينية في حال لم تتّخذ إسرائيل تدابير مطالبة بها، وفق مكتبه.

وتشمل التدابير وضع حد "للوضع المروّع في غزة"، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والإعلان "بوضوح أنه لا ضم للضفة الغربية" المحتلة، والالتزام بـ"عملية سلام طويلة الأجل تفضي إلى حل يقضي بقيام دولتين".

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وأتت الخطوة عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن فرنسا ستصبح أول بلد في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يعترف بفلسطين.