دخول أول قافلة مساعدات أممية شمال سوريا من معبر باب السلامة
دخلت عصر اليوم الثلاثاء أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا.
وتتألف القافلة من 11 شاحنة مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة، التي أفاد متحدث باسمها في جنيف أنها تحمل "مساعدات إنسانية أساسية، بما في ذلك مستلزمات إيواء وفرش وبطانيات وسجاد".
وكان وفد من الأمم المتحدة، قد دخل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، لأول مرة منذ الزلزال المدمّر، في زيارة تهدف وفق مسؤول أممي في جنيف إلى تقييم الأضرار.
وجاءت الزيارة بعد أسبوع من زلزال ضرب سوريا ومركزه تركيا المجاورة، وأودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص في البلدين، أكثر من 3600 منهم في سوريا، وبعدما أثار تأخر الأمم المتحدة في إدخال قوافل مساعدات إغاثية إلى الشمال السوري غضباً واسعاً.
وعبر الوفد قبل ظهر الثلاثاء من تركيا إلى محافظة إدلب عبر معبر باب الهوى، ثم توجّه إلى مركز تابع لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة سرمدا، حيث عقد اجتماعاً مع ممثلين عن منظمات إنسانية وإغاثية محلية.