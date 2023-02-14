دخول أول قافلة مساعدات أممية شمال سوريا من معبر باب السلامة

وكان وفد من الأمم المتحدة، قد دخل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، لأول مرة منذ الزلزال المدمّر، في زيارة تهدف وفق مسؤول أممي في جنيف إلى تقييم الأضرار.

وجاءت الزيارة بعد أسبوع من زلزال ضرب سوريا ومركزه تركيا المجاورة، وأودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص في البلدين، أكثر من 3600 منهم في سوريا، وبعدما أثار تأخر الأمم المتحدة في إدخال قوافل مساعدات إغاثية إلى الشمال السوري غضباً واسعاً.