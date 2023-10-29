مجلس التعاون الخليجي يُدين التصعيد الإسرائيلي على غزة

أدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، محذّرًا من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين.

وقال في بيان عبر موقع المجلس الإلكتروني، إن التصعيد يعد انتهاكًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة.