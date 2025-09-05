عراقجي: إيران وقطر تجاوزتا أزمة هجوم "العديد"

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نتائج لقائه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدًا أن الزيارة أسهمت في توضيح المواقف وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار عراقجي، الجمعة، إلى أنه نقل الرسالة الشفوية لرئيس الجمهورية مسعود بزشکیان إلى أمير قطر، ووصف اللقاء بأنه "مهم وذو تأثير كبير".

وأضاف أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية، و"خاصة سوء الفهم الذي نشأ بعد هجمات إيران على قاعدة العديد في قطر"، عقب هجوم الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي أثناء الحرب بين طهران وتل أبيب.

وأكد عراقجي أن الاجتماعات مع أمير قطر ووزير خارجيته الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم أمس الخميس "كانت مثمرة وجدية وفعّالة، وأنه تم التباحث حول عدة ملفات بدءًا من العلاقات الثنائية إلى آخر المستجدات الإقليمية".

وأشار إلى أنه "لا توجد أي خلافات بين البلدين، وأن سوء التفاهم السابق تم تسويته بالكامل من خلال هذه الزيارة"، وفق قوله.

كما تناول اللقاء الملف النووي الإيراني بشكل مفصل، حيث شرح عراقجي لأمير قطر آخر التطورات، مؤكدًا أن "قطر دائمًا ما تقدم رؤى إيجابية وتتبادل المشورة بشأن هذه القضايا".