نجل قيادي بارز في حماس: الدولة الفلسطينية تعني "نهاية" إسرائيل
أكد مصعب يوسف، نجل القيادي البارز في حركة "حماس" حسن يوسف، رفضه فكرة إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أنّ حل الدولتين بمثابة "نهاية" لدولة إسرائيل.
وخلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية أعلن مصعب يوسف، المنشق عن الحركة والمتهم بالعمالة لجهاز "الموساد" الإسرائيلي، عن معارضته لحل الدولتين، معتبرا أن "السلطة الفلسطينية تشكل تهديدا أكبر من حماس"، وفق قوله.
وأضاف يوسف خلال المؤتمر: "إن فلسطين تعتمد على تدمير إسرائيل، وإذا كان هناك أي تعريف لفلسطين، فهو يعني غياب إسرائيل"، بحسب تعبيره.
وتابع مصعب يوسف قوله "بالنسبة لأولئك الذين يمثلون حل الدولتين، فإنهم إما يريدون زوال إسرائيل، أو أنهم لا يدركون هذا التهديد الوجودي".
ومصعب يوسف هو ابن القيادي في حركة "حماس" حسن يوسف، وقد أثار كتاب سيرته الذاتية الذي نشره عام 2010 وحمل عنوان "ابن حماس" جدلا كبيرا حول ارتباطه بجهاز "الموساد" وخيانته لحركة "حماس".
وتحوّل الكتاب إلى فيلم أنتج سنة 2014 وحمل اسم "الأمير الأخضر".
ووصفت الصحيفة "الأمير الأخضر" بـ "الإرهابي السابق الذي انشق إلى إسرائيل عام 1997 وعمل جاسوسا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" حتى انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2007.
وحسن يوسف، من أبرز قيادات حركة "حماس" في الضفة الغربية، وكان عضوا في المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، واعتقل للمرة الأولى عندما كان عمره 16 عاما.
وفي أوائل التسعينيات اعتقل مجددا بتهمة الانتماء لـ "حماس"، وقد انتهت هذه الفترة بنفيه عام 1992 إلى مرج الزهور جنوبي لبنان لمدة عام.