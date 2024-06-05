نجل قيادي بارز في حماس: الدولة الفلسطينية تعني "نهاية" إسرائيل

أكد مصعب يوسف، نجل القيادي البارز في حركة "حماس" حسن يوسف، رفضه فكرة إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أنّ حل الدولتين بمثابة "نهاية" لدولة إسرائيل.

وخلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية أعلن مصعب يوسف، المنشق عن الحركة والمتهم بالعمالة لجهاز "الموساد" الإسرائيلي، عن معارضته لحل الدولتين، معتبرا أن "السلطة الفلسطينية تشكل تهديدا أكبر من حماس"، وفق قوله.

وأضاف يوسف خلال المؤتمر: "إن فلسطين تعتمد على تدمير إسرائيل، وإذا كان هناك أي تعريف لفلسطين، فهو يعني غياب إسرائيل"، بحسب تعبيره.

وتابع مصعب يوسف قوله "بالنسبة لأولئك الذين يمثلون حل الدولتين، فإنهم إما يريدون زوال إسرائيل، أو أنهم لا يدركون هذا التهديد الوجودي".