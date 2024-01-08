شبح اتساع الحرب يطرح التساؤل حول مدى سيطرة إيران على وكلائها
ناقش تقرير لصحيفة "الغارديان"، ما إذا كانت إيران تسيطر بالفعل على وكلائها في الشرق الأوسط، كميليشيات حزب الله في لبنان، وأنصار الله في اليمن، ووحدات الحشد الشعبي في العراق، في ظل الحرب الدائرة في غزة، وإمكانية امتدادها وتوسع نطاقها.
ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن وتيرة الأحداث الدرامية التي وقعت، خلال الأسبوع الأول من عام 2024، قلبت كفة الميزان نحو المؤيدين لفكرة تحول الضربات اليومية للطائرات المسيّرة، والاغتيالات التي تنفذها إسرائيل والولايات المتحدة، إلى حرب كبرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في مرحلة ما، من هذا الصراع.
وذهبت إلى أنه بات من الصعب الاستمرار في وصف مستوى العنف حول القواعد الأمريكية في العراق، أو على الحدود اللبنانية أو البحر الأحمر، بأنه مستوى "منخفض الحدة".
وعدّت الصحيفة أن إيران التي يقودها مزيج من آية الله علي خامنئي المسن والحرس الثوري "تقف في قلب كل ما يحدث في الشرق الأوسط"، موضحة أن إيران تفتقر إلى النفوذ الدبلوماسي الإقليمي، وتعوّض ذلك من خلال "محور المقاومة" الذي يمثل الإرث الدائم لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، الذي قُتل بأمر من دونالد ترامب في العام 2020.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته، هذا الأسبوع، عن الهجوم الذي وقع، يوم الأربعاء، على حشد في جنوب إيران تجمعوا لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "سليماني" كان مهندس الجهود الإستراتيجية لطهران، حيث تقوم إيران بتزويد وتدريب وتوجيه الميليشيات التابعة لها، داخل وخارج كل من لبنان والعراق وسوريا، ومؤخرًا في اليمن.
وأفادت الصحيفة بأن درجة الاستقلالية التي تتمتع بها هذه الميليشيات لا تزال "محل خلاف شديد" من قبل الأكاديميين ومراكز الأبحاث، قائلة: "يرى بعضهم، بما في ذلك العديد من السياسيين الأمريكيين والإسرائيليين، أن هذه الجماعات هي مجرد ملحقات أو دمى في يد إيران. وعلى هذا الأساس، ترسل إيران أوامر إلى وكلائها لتكثيف الضغط أو تخفيفه".
بينما يقول آخرون - بحسب الصحيفة - إن هذا التوصيف يتعارض مع التاريخ والفاعلية والأسباب التي ظهرت بها المجموعات إلى الوجود، بما في ذلك "الدين المشترك، والمعارضة المشتركة لوجود الولايات المتحدة. ويضيفون أن العلاقة تكافلية أكثر منها علاقة سيطرة.
ونقلت الصحيفة عن الدكتورة أمل سعد، المحاضرة في السياسة بجامعة كارديف قولها: “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل تحالف عسكري عابر للحدود الوطنية من قبل جهات فاعلة غير حكومية ضد دولة أخرى وحلفائها، كما فعلت ميليشيات حزب الله، وأنصار الله في اليمن، ووحدات الحشد الشعبي في العراق". وأضافت: "على الرغم من التقاء الأيديولوجية بينها يتم الترويج على أن كل لاعب في هذا المحور يعمل أيضًا ضمن سياقه الوطني الخاص".
الصحيفة أكدت أن ما لا يمكن إنكاره في المشهد الحالي، هو أن هذه القوى تعمل على تصعيد الضغوط ببطء، وأن إسرائيل والولايات المتحدة تردّان في الأساس من خلال الاغتيالات ذات القيمة العالية.