شبح اتساع الحرب يطرح التساؤل حول مدى سيطرة إيران على وكلائها

ناقش تقرير لصحيفة "الغارديان"، ما إذا كانت إيران تسيطر بالفعل على وكلائها في الشرق الأوسط، كميليشيات حزب الله في لبنان، وأنصار الله في اليمن، ووحدات الحشد الشعبي في العراق، في ظل الحرب الدائرة في غزة، وإمكانية امتدادها وتوسع نطاقها.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن وتيرة الأحداث الدرامية التي وقعت، خلال الأسبوع الأول من عام 2024، قلبت كفة الميزان نحو المؤيدين لفكرة تحول الضربات اليومية للطائرات المسيّرة، والاغتيالات التي تنفذها إسرائيل والولايات المتحدة، إلى حرب كبرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في مرحلة ما، من هذا الصراع.

وذهبت إلى أنه بات من الصعب الاستمرار في وصف مستوى العنف حول القواعد الأمريكية في العراق، أو على الحدود اللبنانية أو البحر الأحمر، بأنه مستوى "منخفض الحدة".

وعدّت الصحيفة أن إيران التي يقودها مزيج من آية الله علي خامنئي المسن والحرس الثوري "تقف في قلب كل ما يحدث في الشرق الأوسط"، موضحة أن إيران تفتقر إلى النفوذ الدبلوماسي الإقليمي، وتعوّض ذلك من خلال "محور المقاومة" الذي يمثل الإرث الدائم لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، الذي قُتل بأمر من دونالد ترامب في العام 2020.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته، هذا الأسبوع، عن الهجوم الذي وقع، يوم الأربعاء، على حشد في جنوب إيران تجمعوا لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني.