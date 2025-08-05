الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ62 للمساعدات وتُدخل 40 شاحنة غذائية إلى غزة

أدخلت دولة الإمارات، يوم الاثنين، 40 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الدعم الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

ونفّذت الإمارات أيضًا، الاثنين، عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 62 ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كلٍّ من فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها برًّا نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، وتضم حمولات متنوعة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية العاجلة.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جوًّا حتى اليوم إلى أكثر من 3829 طنًّا من المواد الغذائية والإغاثية المختلفة، وُجهت لدعم الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضررًا واحتياجًا داخل القطاع.

وتؤكد هذه الجهود التزام دولة الإمارات الثابت بالمبادئ الإنسانية، ونهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات والظروف الطارئة.