logo
العالم العربي

قطر تعلن تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي اليوم

قطر تعلن تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي اليوم
وزارة الداخلية القطرية
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلنت قطر أنها ستشيّع في العاصمة الدوحة اليوم الخميس، ضحايا القصف الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

أخبار ذات علاقة

الدخان يتصاعد جراء الغارات الإسرائيلية على الدوحة

الداخلية القطرية: العثور على أشلاء بشرية في موقع القصف الإسرائيلي بالدوحة

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان عبر منصة "إكس"، "تعلن وزارة الداخلية أن صلاة الجنازة على قتلى الاستهداف الإسرائيلي ستقام عصر يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيوارون الثرى في مقبرة مسيمير".

وأعلنت الوزارة الثلاثاء أن قتيلا على الأقل وعدة إصابات وقعت بين أفراد من الأمن القطري خلال الاستهداف الإسرائيلي لمقر حركة حماس في العاصمة الدوحة.

أخبار ذات علاقة

دونالد ترامب

أكسيوس: ترامب حذر نتنياهو من أي استهداف جديد لقطر

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC