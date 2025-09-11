قطر تعلن تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي اليوم

أعلنت قطر أنها ستشيّع في العاصمة الدوحة اليوم الخميس، ضحايا القصف الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان عبر منصة "إكس"، "تعلن وزارة الداخلية أن صلاة الجنازة على قتلى الاستهداف الإسرائيلي ستقام عصر يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيوارون الثرى في مقبرة مسيمير".

وأعلنت الوزارة الثلاثاء أن قتيلا على الأقل وعدة إصابات وقعت بين أفراد من الأمن القطري خلال الاستهداف الإسرائيلي لمقر حركة حماس في العاصمة الدوحة.