الشرع: تركيا قد تتدخل عسكرياً في سوريا إذا فشل دمج "قسد"

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن تركيا قد تتدخل عسكرياً في سوريا في حال فشل مسار دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قبل نهاية ديسمبر القادم، في إشارة إلى مطالب الحكومة من "قسد" بالاندماج ضمن الجيش السوري.

وقال الشرع إن بعض الأجنحة داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني تعرقل تنفيذ الاتفاقات، وخاصة اتفاق آذار/مارس.

وحول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر، قال الشرع: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها"، وفقاً لما نقله تلفزيون سوريا اليوم الجمعة عن صحيفة "مللييت" التركية.

وأضاف الرئيس السوري أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع يُعد إعلان حرب، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل لا مفر منه، بينما يبقى الالتزام الإسرائيلي بهذا الاتفاق موضع شك.

وأوضح أن سوريا تعرف كيف تحارب لكنها لم تعد تريد الحرب، مشيراً إلى أن أحداث السويداء الأخيرة جاءت بمثابة "فخ مدبر" في وقت كانت المفاوضات مع إسرائيل على وشك الانتهاء.

ورفض الشرع مطالب "قسد" المتعلقة باللامركزية، موضحاً أن القانون السوري رقم 107 يضمن أصلاً نسبة 90% من اللامركزية الإدارية، معتبراً أن هذه المطالب ليست سوى "غطاء للنزعة الانفصالية".

واستعاد الشرع لقاءه الأول مع مظلوم عبدي، حين قال له: "إذا جئت للمطالبة بحقوق الأكراد فلا داعي، فمبدئي أن الأكراد مواطنون سوريون متساوون، وأنا أحرص على حقوقهم أكثر منك".

وأكد أن اتفاق 10 مارس/آذار شكّل للمرة الأولى مساراً مدعوماً من الولايات المتحدة وتركيا للحل، لكن بعض الأجنحة داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني عمدت إلى عرقلته.

وأوضح أن "قسد" التي تجاهلت دعوة عبد الله أوجلان لحل نفسها، أصبحت تشكل تهديداً للأمن القومي في تركيا والعراق، لافتاً إلى أن أنقرة امتنعت سابقاً عن شن عمليات عسكرية ضدها استجابة للجهود السورية، لكنه ألمح إلى أن صبر تركيا قد ينفد مع نهاية العام إذا لم يتحقق الاندماج.

وأشار الشرع إلى أن مفاوضات بوساطة أمريكية مع إسرائيل أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع خلال أيام، شبيهاً باتفاق عام 1974. وأكد أن ذلك "لا يعني بأي حال تطبيع العلاقات أو انضمام سوريا إلى اتفاقات أبراهام".

وأكد الشرع، في تصريحات نقلها تلفزيون سوريا اليوم الجمعة، أن مشاركته المرتقبة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل سابقة تاريخية، إذ إنها المرة الأولى منذ ستين عاماً التي يشارك فيها رئيس سوري في هذه الاجتماعات.

واعتبر ذلك "منعطفاً جديداً"، مشدداً على أن سوريا أصبحت جزءاً من النظام الدولي ولم تعد دولة مصدّرة للمخدرات أو اللاجئين أو الإرهاب، مشيراً إلى أن 90% من تجارة المخدرات توقفت، وأن مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم رغم عدم انطلاق عملية الإعمار بعد.