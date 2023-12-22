"القذائف تنهال كالمطر".. أهالي الشجاعية يعيشون جحيم الحرب ببطون فارغة

ما زال حي الشجاعية، الأكبر في مدينة غزة، يتعرض إلى قصف إسرائيلي غير مسبوق، بالتزامن مع توغل برّي واقتحام البيوت والأحياء السكنية واعتقال المدنيين والتنكيل بهم.

تنهمر كالمطر

وقال مؤيد العجلة المتواجد في حي الشجاعية: "نحن نواجه عملية إبادة جماعية فالقذائف والصواريخ تنهمر على البيوت كما ينهمر المطر دون توقف".