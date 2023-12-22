"القذائف تنهال كالمطر".. أهالي الشجاعية يعيشون جحيم الحرب ببطون فارغة
ما زال حي الشجاعية، الأكبر في مدينة غزة، يتعرض إلى قصف إسرائيلي غير مسبوق، بالتزامن مع توغل برّي واقتحام البيوت والأحياء السكنية واعتقال المدنيين والتنكيل بهم.
تنهمر كالمطر
وقال مؤيد العجلة المتواجد في حي الشجاعية: "نحن نواجه عملية إبادة جماعية فالقذائف والصواريخ تنهمر على البيوت كما ينهمر المطر دون توقف".
ولفت في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن "معظم بيوت الحي تعرضت للقصف الإسرائيلي المدمر، كما أن كل بيت قد زاره شبح القتل وأدمى قلوب العائلات".
وأضاف العجلة أنه "لم نعد قادرين على تحمل مشاهد الدمار والقتل التي ملأت الشوارع والطرقات، فقد توقفت عمليات انتشال الجثامين من تحت الأنقاض منذ حوالي 3 أسابيع".
ولفت إلى أن "عمليات إجلاء الجرحى إلى المستشفيات توقفت بسبب انهيار المنظومة الصحية، وأصبح أكثر ما يمكن تقديمه إلى المصابين بجراح خطرة هي إسعافات أولية لا تسمن ولا تغني من جوع".
وتساءل العجلة قائلًا: "إلى متى يمكن أن تستمر هذه الإبادة بحقنا وبحق أطفالنا، فلم يعد القلب يقوى على التحمل؟".
وجبة واحدة
من جهة أخرى قالت المواطنة فدوى حلس وهي ربة أسرة لخمسة أطفال ومتواجدة في حي الشجاعية: "لقد اعتادت آذاننا نحن الكبار على أصوات الانفجارات والأحزمة النارية ولم نعد نكترث سوى للأطفال الذين يرتعبون خوفًا أمامنا، حتى قمت بشراء سماعة أذن لكل واحد منهم ووضعها لهم عندما تبدأ الصواريخ بالسقوط على الحي حتى تقل حدة الصوت".
وأضافت في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "نعيش أسوأ ظروف حياتية قد يعيشها إنسان على سطح الأرض، ففضلًا عن القصف الإسرائيلي المتواصل والدمار الهائل الذي حل بالحي، بالكاد نستطيع الحصول على وجبة واحدة يوميًا وغالبًا ليست صحية بالإضافة إلى الماء غير الصالح للشرب الذي أصاب جميع أطفالي بنزلات معوية سببت لهم الإسهال والتقيؤ وارتفاعا في درجات الحرارة".
وأشارت حلس إلى أنه "قبل عدة أيام نزلت للشارع لمحاولة الحصول على بعض الطعام لأطفالي فصعقت حين رأيت مشهد الدمار الهائل الذي حل بالشوارع والبيوت المهدمة حتى أنني لم أعد أعرف الشوارع التي عشت بها طوال حياتي".
ومضت قائلة: "نحتاج إلى عشرات السنين حتى نعيد بناء هذا الكم من الدمار وسنين أخرى لترميم قلوبنا التي فطرت بسبب القصف والمجازر ورائحة الموت التي تملأ المكان".