آخر تطورات أحداث السودان في يومها الثامن

الجيش السوداني يقول إنه تمكن من بسط سيطرته على الساحة الخضراء جنوب الخرطوم..اندلاع حريق كبير في مطار الخرطوم الدولي..الخارجية الأردنية تعلن بدء تنفيذ خطة لإجلاء رعاياها في السودان بالتنسيق مع الإمارات والسعودية..أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة..الجيش السوداني يعلن في بيان بدء إجلاء رعايا أمريكا وبريطانيا والصين بطائرات عسكرية..انهيار الهدنة و تجدد الاشتباكات العنيفة في الخرطوم بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، لا سيما بمحيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للقوات المسلحة.