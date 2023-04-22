آخر تطورات أحداث السودان في يومها الثامن

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين الأردنيين المقيمين في جمهورية #السودان الشقيق، أعلنت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين بدء تنفيذ خطة لإجلاء المواطنين الأردنيين المتواجدين في السودان، وبما يراعي الظروف والأوضاع الأمنية على… pic.twitter.com/H9cTpvkoWQ