رئيس كوريا الجنوبية سيزور السعودية وقطر لمناقشة الوضع في غزة

نقلت وكالة يونهاب للأنباء أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول سيزور السعودية وقطر في الفترة من الـ21 إلى الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول، لمناقشة الأوضاع الأمنية المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقلت يونهاب عن مستشار يون للشؤون الأمنية كيم تاي هيو قوله إن كوريا الجنوبية تشعر بقلق بالغ إزاء الزيادة الحادة في عدد الضحايا المدنيين بسبب الصراع وستقدم المساعدات لأسباب إنسانية بحتة.

وأضاف كيم أن يون سيناقش أيضًا التعاون مع السعودية وقطر مع التركيز على إحلال السلام في المنطقة وتعزيز الأمن القومي لكوريا الجنوبية.