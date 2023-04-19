سفارات غربية تحذر من تزايد القتلى المدنيين جراء معارك السودان

أفادت سفارات غربية في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء، بأن عدد القتلى الذين سقطوا جراء المعارك الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ السبت، بلغ 270 مدنيا.

وحذرت 15 بعثة دبلوماسية في الخرطوم، في بيان مشترك، من أنّ هذه ليست سوى "حصيلة مؤقتة" قابلة للزيادة باستمرار القتال.

وقالت البعثات ومن بينها سفارات الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي والنرويج إنّ "الحصيلة مرتفعة" ويجب على طرفي القتال أن "يوقفوا الأعمال العدائية فورا ودون شروط".

وشددت على أنّ المعارك الضارية المتواصلة تخلّلتها "هجمات تستهدف المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".

ويخشى من أنّ الحصيلة الفعلية للقتلى أعلى بكثير إذ إنّ العديد من الجرحى لا يمكنهم الوصول إلى المستشفيات.

وتشهد عدة مناطق في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى موجات نزوح جماعية للسكان المدنيين الفارين من الحرب الدائرة دون توقف لليوم الخامس.