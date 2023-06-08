السودان.. قصف منزل عضو مجلس السيادة الهادي إدريس
كشفت الجبهة الثورية السودانية، اليوم الخميس، عن تعرض منزل رئيسها وعضو مجلس السيادة، الهادي إدريس، بالخرطوم بحري، لقصف جوي بواسطة طائرة حربية تتبع للقوات المسلحة.
وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، في تصريح صحفي مكتوب، تلقاه "إرم نيوز"، إن "الغارة الجوية دمرت أجزاء واسعة من المنزل الكائن بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، كما دمر السيارات بداخله، ولكن دون تسجيل إصابات وسط قاطني المنزل".
ووصف المتحدث الواقعة بأنها "تطور خطير"، منددًا بالقصف الذي استهدف منزلًا سكنيًا لا يوجد بجواره أية مواقع عسكرية، حسب قوله.
وأوضح سعيد أن "الدكتور الهادي إدريس ظل يقيم في منزله، مرابطا مع مواطني الخرطوم، يعيش معهم معاناة الحرب وأهوالها، وظل يبحث مع زملائه من قيادات الجبهة الثورية والقوى المدنية عن حل يتم بموجبه وقف الحرب والعودة للحلول السياسية لأزمة البلاد".
وكثف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني غاراته على عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، في محاولة لضرب قوات الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين.
وأمس الأربعاء، قتل 12 مدنيًا، بينهم 4 من أسرة واحدة، خلال غارة جوية نفذها الجيش السوداني على منطقة "المويلح" غرب أم درمان.
واقتربت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع من إكمال شهرها الثاني، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان العاصمة الخرطوم، وانعدام أفق الحل بعد تعثر مفاوضات مدينة جدة السعودية.