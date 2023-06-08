السودان.. قصف منزل عضو مجلس السيادة الهادي إدريس

كشفت الجبهة الثورية السودانية، اليوم الخميس، عن تعرض منزل رئيسها وعضو مجلس السيادة، الهادي إدريس، بالخرطوم بحري، لقصف جوي بواسطة طائرة حربية تتبع للقوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، في تصريح صحفي مكتوب، تلقاه "إرم نيوز"، إن "الغارة الجوية دمرت أجزاء واسعة من المنزل الكائن بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، كما دمر السيارات بداخله، ولكن دون تسجيل إصابات وسط قاطني المنزل".