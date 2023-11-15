مجلس الأمن يصوت اليوم على دعوة إلى فرض هدن عاجلة في غزة

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، على مسودة قرار يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة، وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كافٍ من الأيام لتمكين وصول المساعدات.

وذكر بعض الدبلوماسيين أنهم يتوقعون أن يعتمد المجلس، الذي يضم في عضويته 15 دولة، القرار، لكن من المرجح أن تمتنع بعض الدول عن التصويت.

ويلزم أي قرار الحصول على تسعة أصوات على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).