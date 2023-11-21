بوتين: موقف روسيا من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ثابت ولا يحمل طابعًا مؤقتًا‎

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موقف روسيا من قطاع غزة ثابت ولا يحمل طابعاً لحظياً وأن وموسكو تصر على تسوية دبلوماسية للمشكلة، مشيرا الى أن بلاده ستبدأ خلال رئاستها لمجموعة بريكس اتصالات بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال بوتين، خلال كلمته في قمة "بريكس" حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس": "موقف روسيا ثابت وغير لحظي، ندعو المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع، ووقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويمكن لدول بريكس ودول المنطقة أن تلعب دوراً رئيسياً في هذا العمل".

وأضاف بوتين، أن "مقتل الآلاف من الناس والتهجير الجماعي للمدنيين والكارثة الإنسانية التي اندلعت هي مصدر قلق عميق".

وتابع "كل هذه الأحداث، في الواقع، هي نتيجة مباشرة لرغبة الولايات المتحدة باحتكار دور الوساطة في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وعرقلتها لأنشطة اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط".

وقال الرئيس الروسي، إن المشاهد التي تنقل من مستشفيات غزة وإجراء العمليات الجراحية للأطفال بدون تخدير تثير مشاعر خاصة مؤكدا "أن الهدن الإنسانية، أو الأفضل بالطبع، وقف إطلاق النار بالكامل، ضرورية لمواصلة الجهود لتحرير الرهائن وإجلاء المدنيين والمواطنين الأجانب من قطاع غزة".

وحول جهود موسكو لوقف التصعيد في الشرق الاوسط شدد بوتين أنه "من المهم مواصلة النقاش في إطار بريكس حول تطور المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية،(..) سنبدأ اتصالات، حول هذه المسألة خلال رئاسة روسيا للمجموعة العام المقبل".

وأشاد الرئيس الروسي، بجهود دول الشرق الأوسط لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق الاستقرار، مشددا على الموقف الثابت لدول بريكس الداعي لحل مستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال في هذا الصدد "أود أن أشير بكل احترام للجهود الرامية إلى تهدئة الوضع، وأشير بشكل خاص، إلى عقد قمة السلام في مصر، والقمة الإسلامية الطارئة في السعودية".