البناء في صحراء يهودا.. إسرائيل توجه اتهاما نادرا للسلطة

عبر وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" عن رفضه لما وصفها بـ"التجاوزات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية" بالبناء في "مناطق شبه صحراوية جنوب الخليل"، والتي تطلق عليها إسرائيل اسم "صحراء يهودا"، مؤكدًا أن هدفها حصار مستوطنات "غوش عتسيون"، والاستيطان اليهودي على جبل الخليل شرقًا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير "غالانت" يوم الثلاثاء للمستوطنة، برفقة رئيس المجلس المحلي لمستوطنة "غوش عتسيون"، ورئيس إدارة الاستيطان في الضفة الغربية "شلومو نئمان".

من جانبه طلب رئيس المجلس المحلي من الوزير "غالانت" العمل الفوري على وقف البناء والحفاظ على اتفاق أوسلو الذي لا يسمح بالبناء في المحمية المتفق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتزعم مصادر إسرائيلية في إدارة الاستيطان بالضفة الغربية، أن إسرائيل اكتشفت هذا الأسبوع أن السلطة الفلسطينية تقوم ببناء مدينة جديدة في تلك المنطقة "بشكل غير قانوني".

المصدر: صحيفة إسرائيل اليوم