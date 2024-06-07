الجيش اللبناني يوضح ملابسات إطلاق النار في بيروت
أصدر الجيش اللبناني بياناً حول حادثة إطلاق النار التي شهدتها العاصمة بيروت في وقت سابق من اليوم.
وقال الجيش عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه "أثناء مطاردة دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكولا – بيروت لسيارة بداخلها عصابة من السوريين تقوم بعمليات نصب واحتيال وانتحال صفة أمنية، أقدم سائقها على صدم عناصر الدورية وعدد من المدنيين محاولًا الفرار".
وتابع البيان أن ذلك "اضطر العناصر إلى إطلاق النار في الهواء وعلى السيارة، وتم توقيف عدد من أفراد العصابة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".
كان عشرات المارة فوجئوا صباح اليوم برصاص يتطاير في الهواء في العاصمة اللبنانية بيروت.
وشاهد العديد من ركاب السيارات في منطقة كورنيش المزرعة التي غالباً ما تكون مزدحمة ومكتظة خلال ساعات النهار، مسلحين يطلقون النار من رشاشاتهم نحو آلية للجيش اللبناني.