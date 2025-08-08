لامي ودي فانس يبحثان الوضع في غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الجمعة، إنه سيبحث الوضع في غزة خلال اجتماع مع جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي.

وبحسب "رويترز"، ذكر لامي، وبجانبه فانس، أن العلاقات البريطانية الأمريكية في "وضع رائع".

ويقوم فانس حاليا بزيارة إلى بريطانيا مع عائلته.

وتأتي زيارة فانس في ظل تصاعد التوتر عبر الأطلسي، وتحولات سياسية داخلية في البلدين، وزيادة الاهتمام بآراء فانس في السياسة الخارجية مع بروزه مع الشخصيات الرئيسة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤولون إن الاجتماع الثنائي يفتقر إلى جدول أعمال رسمي.

وتضغط بريطانيا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع الجهود لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.