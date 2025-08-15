موائد الحوثيين في كربلاء تثير غضب اليمنيين (فيديو)

أثارت مشاركة وفد من ميليشيا الحوثي في إحياء فعاليات "أربعينية الإمام الحسين" بمدينة كربلاء العراقية مؤخراً جدلا واسعا في اليمن، إذ أنفق الوفد مبالغ طائلة على موائد الطعام للزوار، في الوقت الذي يعيش فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً مأساوية من الجوع والفقر.

وتداول يمنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوفد الحوثيين والأنشطة التي نظموها خلال فعاليات المناسبة، حيث ظهرت بوضوح شعارات وصور زعيمها عبدالملك الحوثي، مصحوبة ببث مقتطفات من خطاباته.

كما وثقت المقاطع توزيع ملخصات من مؤلفات مؤسس ميليشيا الحوثي، إلى جانب عرض صور لقتلاهم الذين سقطوا في الضربات الأمريكية، وآخرين من قيادات الحرس الثوري الإيراني الذين لقوا مصرعهم.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن ميليشيا الحوثي قدمت خلال أيام الفعاليات مئات الآلاف من الوجبات الغذائية للزوار. وأشار الضابط في القوات المسلحة اليمنية، راشد معروف، إلى أن الوفد وزع تلك الوجبات عبر فروع أعدتها مسبقاً، بتكاليف مالية تقدر بملايين الدولارات، وفق تصريحه.

واعتبر مراقبون أن مشاركة الوفد الحوثي تكشف عن عمق انخراط الميليشيا في المشروع الإيراني، وتوظيفها للمناسبات الدينية كأداة سياسية لتعزيز نفوذها وحضورها الإقليمي.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، لدى الحكومة المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، إن مواكب الحوثيين في كربلاء "رسالة صارخة تكشف انغماس الميليشيا في المشروع الإيراني حتى النخاع، وانسلاخها الكامل عن اليمن أرضًا وإنسانًا وتاريخًا وهوية، لصالح أجندة دخيلة تريد اقتلاعنا من جذورنا العربية".

وأشار في تغريدة على منصة "إكس" إلى الحوثيين كأداة إيرانية "تنفذ مشروعًا طائفيًا غريبًا على قيم اليمنيين وعاداتهم الراسخة، ويسعى لفرض طقوس دخيلة تمس جوهر الإسلام الوسطى المعتدل".

وتابع الوزير اليمني: "هذه المظاهر والشعائر لم يعرفها اليمن عبر تاريخه، وهي مرفوضة من الشعب اليمني، ولولا صموده ووعيه لفرضت علينا بالقوة في شوارع صنعاء وتعز والحديدة".

وأكد أن القضية "ليست مذهباً كما يحاولون الترويج، بل هي مشروع سياسي وثقافي طويل المدى يهدف لاقتلاع اليمن من محيطه العربي، وإلحاقه كمحافظة تابعة للمشروع الفارسي التوسعي".

واعتبر الإرياني، أن وعي اليمنيين وصمودهم "هو الضمانة الوحيدة لإفشال هذا المشروع قبل أن نجد أنفسنا غرباء في وطننا، نعيش على أنقاض قيمنا وعاداتنا وموروثنا الحضاري".