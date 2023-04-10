الأردن وقطر تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

الأردن وقطر تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

فريق التحرير
فريق التحرير

أدانت الأردن وقطر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى، وعبرتا عن قلقهما البالغ من أن تؤدي هذه الاستفزازات إلى اتساع دائرة العنف في المنطقة.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإنه خلال مباحثات رسمية أجراها رئيس مجلس الوزراء في قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع نظيره الأردني بشر الخصاونة اليوم الإثنين في الدوحة، أكد الطرفان على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.

وشدد الجانبان على الدور الهام للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

الأردن وقطر تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى مجددا
قطر
الأردن

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com