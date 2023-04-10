الأردن وقطر تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

أدانت الأردن وقطر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى، وعبرتا عن قلقهما البالغ من أن تؤدي هذه الاستفزازات إلى اتساع دائرة العنف في المنطقة.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإنه خلال مباحثات رسمية أجراها رئيس مجلس الوزراء في قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع نظيره الأردني بشر الخصاونة اليوم الإثنين في الدوحة، أكد الطرفان على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.

وشدد الجانبان على الدور الهام للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.