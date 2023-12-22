آلاف الغزيين "أحياء أموات".. ما القصة؟

يشتكي سكان قطاع غزة من ذوي الأمراض المزمنة (الضغط والسكري) من نفاد الأدوية الخاصة بهم؛ الأمر الذي يهدد حياة الآلاف منهم، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتسبب إغلاق المعابر والاكتفاء بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة للقطاع بنفاد الكميات المتوفرة لدى وزارة الصحة ومستشفياتها والصيدليات أيضاً، حيث تبذل هذه الشريحة من السكان جهداً مضنياً لتوفير الأدوية لكن دون جدوى.

وتقول النازحة الفلسطينية من شمال القطاع لوسطه، سهى عبد المالك، إنها منذ أكثر من أسبوع لم تتناول علاج الضغط الخاص بها بسبب نفاده من المستشفيات والصيدليات، مشيرة إلى أن وضعها الصحي تدهور بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وأوضحت عبد المالك، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنها بحثت عن بدائل للدواء المخصص لها، إلا أن جميع الجهات الصحية التي تواصلت معها أكدت لها نفاد أدوية الأمراض المزمنة من قطاع غزة، ونصحوها بالمتابعة الدورية بالمراكز الصحية لتجنب تدهور حالتها الصحية.