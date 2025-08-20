قبل إجلاء محتمل للسكان..إسرائيل تسمح بتأهيل مستشفى رئيس جنوبي غزة

سمح الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، لطاقم هندسي وفني بالوصول إلى مستشفى غزة الأوروبي جنوبي قطاع غزة، ضمن خطوة لإعادة تأهيله واستحداث مرافق طبية إضافية، قبل إجلاء محتمل لسكان مدينة غزة إذا بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ خطة احتلالها.

وكان المستشفى خرج من الخدمة عقب هجوم نفذته إسرائيل في مايو أسفر عن اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس محمد السنوار، وقائد كتيبة رفح في كتائب القسام محمد أبو شمالة.

وقالت مصادر طبية لـ"إرم نيوز" إن "عددا من موظفي الصيانة والهندسة في مستشفى غزة الأوروبي ووزارة الصحة توجهوا للمستشفى بعد موافقة الجيش الإسرائيلي على وصولهم هناك لحصر الأضرار وتقييمها، تمهيدا لإعادة تأهيل المستشفى وإصلاحه".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "في إطار الاستعدادات لنقل السكان من مدينة غزة إلى جنوب قطاع غزة، بدأت محادثات مع منظمات دولية لإنشاء مستشفيات ميدانية إضافية هناك".

وأضافت "هناك أيضا خطط لتوسيع البنية التحتية الطبية القائمة في الجنوب بالتعاون مع المنظمات الدولية، إلى دراسة فتح طرق الوصول إلى مرافق طبية إضافية، وقد بدأت الأمم المتحدة والمنظمات بوضع خطة لإعادة تفعيل المستشفى الأوروبي".

وصادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة هجومية للجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، كما أقر خطة لاستدعاء 80 ألفا من جنود الاحتياط لتنفيذ الخطة التي أطلق عليها "عربات غدعون 2".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن كاتس صدق على خطة الهجوم لاحتلال مدينة غزة، خلال اجتماع مع رئيس الأركان أيال زامير، بهدف السيطرة على المدينة، وتهيئة الظروف لإنهاء الحرب مع إطلاق سراح جميع الرهائن.

وأشارت إلى أن من أهداف العملية الجديدة نزع سلاح حماس وإبعاد كبار مسؤوليها، وإقامة منطقة أمنية لحماية التجمعات السكانية، والحفاظ على حرية الجيش الإسرائيلي في العمل الأمني بغزة.