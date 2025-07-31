عباس يرحب بـ"موقف تاريخي وشجاع" لكندا

أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال اتصال هاتفي الأربعاء "تثمينه" موقف أوتاوا "التاريخي" باعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إنّ عبّاس تلقّى اتصالا هاتفيا من كارني أبلغه خلاله عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى أنّ الرئيس الفلسطيني "ثمّن الموقف الكندي التاريخي (...) الذي سيعزّز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

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وأضافت "وفا" أنّ عبّاس شدّد على أنّ "هذا الموقف الشجاع يأتي في لحظة تاريخية مهمة لإنقاذ حلّ الدولتين المدعوم دوليا".

كما أكّد الرئيس الفلسطيني لرئيس الوزراء الكندي التزامه "الذهاب للانتخابات العامة، مع التأكيد بأن القوى الفلسطينية التي ستشارك بها عليها الاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، والالتزام بمبادئ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".

وأعلن كارني الأربعاء أنّ بلاده "تعتزم" الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، معتبرا هذا التحوّل في موقف أوتاوا ضروريا لإنقاذ حلّ الدولتين.