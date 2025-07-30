هجوم جديد بمسيّرة مفخخة في كردستان العراق

سقطت طائرة مسيّرة مفخخة، صباح الأربعاء، قرب قرية "دوكردكان" في قضاء مخمور التابع لمحافظة أربيل، في حادث جديد يؤشر إلى استمرار الهجمات الغامضة التي تطال إقليم كردستان بين حين وآخر.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، في بيان، إن "الطائرة المفخخة سقطت عند الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، دون تسجيل خسائر بشرية"، مبيناً أن "الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف مصدر الهجوم والجهة التي تقف وراءه".

أخبار ذات علاقة من بغداد إلى أربيل.. المسيرات المفخخة تستنفر السلطات العراقية

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين فقط من زيارة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى مدينة أربيل، في إطار لجنة تحقيق اتحادية تبحث في الهجمات التي استهدفت الإقليم بطائرات مسيّرة خلال الفترة الأخيرة.

وخلال مؤتمر صحفي قال الأعرجي، إن "الهجمات بالطائرات المسيرة على إقليم كردستان تسيء لسمعة العراق وتلحق ضرراً باقتصاده"، مشدداً على "ضرورة محاسبة منفذي هذه الهجمات"، ومؤكداً أن "الحكومة العراقية تدين أي هجوم يقع سواء داخل إقليم كردستان أو خارجه".

وتعرضت عدة مواقع في أربيل خلال الأشهر الماضية لهجمات مشابهة، استهدفت بعضها مطار أربيل الدولي، ومواقع نفطية أو لوجستية، وتسببت بإصابات وخسائر مادية، كما أشارت تقارير محلية إلى أن بعض تلك الهجمات نُفذت من داخل الأراضي العراقية، وسط اتهامات لميلشيات مسلحة مرتبطة بإيران.

أخبار ذات علاقة واشنطن تدعو العراق لمحاسبة مرتكبي الهجمات على منشآت النفط بكردستان

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بعد إحدى الهجمات السابقة، لكن نتائج التحقيق لم تُكشف للرأي العام؛ ما أثار انتقادات بشأن جدية المعالجات الأمنية، خاصة في ظل تكرار العمليات من دون رادع.

ويرى مختصون أن تصاعد هذه الهجمات قد يرتبط بصراع النفوذ الإقليمي ومحاولات تقويض العلاقة بين بغداد وأربيل، خصوصاً في ظل وجود استثمارات أجنبية وعقود نفطية حساسة في الإقليم؛ ما يجعل أي تصعيد أمني موضع اهتمام دولي متزايد.