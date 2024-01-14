مصر ردا على نتنياهو: نضبط حدودنا ونسيطر عليها بالكامل



رد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بشأن محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر.

وأكد أبو زيد في تصريحات متلفزة إن بلاده تضبط حدودها (مع قطاع غزة) وتسيطر عليها بشكل كامل، وقال "هي مسائل تخضع لاتفاقيات أمنية وقانونية وأي حديث في هذا الشأن يخضع للتدقيق ويتم الرد عليه بمواقف معلنة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية.

وكان نتنياهو قد أشار في مؤتمر صحفي إلى أنه "من دون السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة لا يمكننا أن نقضي على حركة حماس، ونحن نبحث كل الخيارات بشأنه".

وردا على سؤال بشأن "موقف مصر تجاه ما يحدث في محكمة العدل الدولية"، أكد أبو زيد أن القاهرة "تدعم كل جهد يستهدف التحقيق في أية انتهاكات إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".