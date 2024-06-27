ما أسباب "تناقض" الموقف الأمريكي من التصعيد في جنوب لبنان؟

ورقة انتخابية

ويقول المحلل السياسي اللبناني، أنطوان مقلد، "إن ما يتم وصفه بأنه تناقض، يدخل ضمن التكتيك الانتخابي في ظل الاستحقاق الرئاسي الذي ينافس فيه بايدن مع ترامب، حيث يضع حماية أمن إسرائيل بمثابة "الالتزام"، وهو ما يتمسّك به أي رئيس أمريكي، وفي الوقت نفسه، لا يريد الدخول في صدام حالي مع إيران، حتى لا تتأثر المصالح الأمريكية عبر وكلاء طهران في المنطقة، وأيضا فإن "تحييد" الدور الإيراني، هو كرت انتخابي يتعامل به أمام المؤسسات قبل الناخبين".

ويشير "مقلد" في تصريحات لـ"إرم"، إلى أن "بايدن يذهب أمام الناخبين والمؤسسات في أزمة التصعيد بين إسرائيل وجنوب لبنان، إلى التأكيد على حماية أمن تل أبيب بكل السبل، حيث استخدم المفاوضات والمباحثات عبر مبعوثه في هذا الملف إلى تل أبيب وبيروت، أموس هوكشتاين، ولم يتم التوصل إلى تسوية، مما حتّم عليه تقديم جميع أشكال الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل في التعامل مع ميليشيا حزب الله، حتى لا يكون مقصرا في تعهداته والتزامه".

وتابع: "التناقض الأمريكي في أزمة التصعيد بجنوب لبنان لا يخص أمن إسرائيل المباشر فقط، بل يتعلق أيضا بمواجهة جديدة مع إيران عبر وكيلها ميليشيا حزب الله، في ظل رؤية طهران أن التعامل مع هذا التصعيد يدور في صالحها لاستغلال المواقف الانتخابية في أمريكا، وتحقيق مكاسب إقليمية ودولية، في ظل عدم قدرة بايدن على اتخاذ أي قرار في التعامل مع إيران، حتى لا يتورط في موقف قد يُستغل من جانب منافسه أو يتم تقييم تصرفه بشكل سلبي، يؤثر على النقاط الانتخابية للحزب الديمقراطي".