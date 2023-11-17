رغم "العقبات".. أطباء لبنانيون يبدون استعدادهم للتطوع من أجل غزة

تفاعل نواب ونقابيون لبنانيون مع الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، مبدين استعدادهم للتطوع للعمل هناك إذا سمحت الظروف.

عضو لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني الدكتور عبد الرحمن البزري قال إن الإعلان عن فتح باب الانتساب أمام أطباء لبنان لتقديم الخدمات للمصابين في غزة، رهن بمجريات الظروف القائمة.

وأوضح لـ "إرم نيوز" أنه ليس هناك سابقة بانتقال أطباء من لبنان إلى فلسطين كون لبنان لا يقيم علاقات مع إسرائيل، ولما يعترض ذلك من عقبات سياسية وإدارية.

وأشار في الوقت نفسه إلى مثل هذه الإمكانية إذا كان الطبيب اللبناني يحمل جنسية أخرى تمكنه من الدخول إلى غزة.

وأوضح "البزري"، الذي شارك في وقفة نفذها أطباء لبنان، اليوم الجمعة، تضامنًا مع الطواقم الطبية في غزة ومع المدنيين، أن إعلان النقابة فتح باب التطوع أمام الأطباء، يشمل مشاركتهم في مد يد المساعدة من خلال تقديم خدمات العناية الأخصائية المتطورة لحالات محددة ومعدودة، في المستشفيات اللبنانية.

وعن جدوى العريضة الإلكترونية التي تم إطلاقها بغية رفع الصوت ورفض الانتهاك الإسرائيلي للمواثيق الدولية، لفت "البزري" إلى أن الرهان، اليوم، هو على الرأي العام وليس على الحكومات.