مدير ناصر الطبي لـ"إرم نيوز": المجمع يُعاني من ظروف صحية خطيرة

وفي حديث خاص لـ"إرم نيوز"، قال الدكتور أبو طعيمة: "يصل إلى مجمع ناصر الطبي يوميًا مئات الجرحى المصابين بجراح مختلفة، منها جراح بالغة الخطورة، فضلًا عن وصول مئات القتلى جرّاء القصف الإسرائيلي العنيف على المحافظة وعلى البيوت والأحياء السكنية المأهولة بالمدنيين".

وأضاف أنه "لم يعد هناك متسع داخل مجمع ناصر لاستقبال المزيد من الجرحى؛ نظرًا لتكدس أعداد منهم داخل الغرف وأروقة المستشفى وعلى الأرض في ظروف صحية خطيرة مع استمرار القصف وقدوم جرحى جدد على مدار الوقت ودون توقف؛ الأمر الذي أدى لوقوف الجرحى ذوي الحالات الخطيرة على أبواب غرف العمليات بسبب انشغالها بالكامل طوال الوقت".

وأشار الدكتور أبو طعيمة إلى "أن المستشفى يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية لا سيما المخدر المستخدم في العمليات الجراحية"، مؤكدًا أنه خلال أيام قليلة سيضطرون إلى إجراء العمليات للجرحى دون مخدر، تحديدًا عمليات بتر الأطراف.