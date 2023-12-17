مدير ناصر الطبي لـ"إرم نيوز": المجمع يُعاني من ظروف صحية خطيرة
قال مدير مجمع ناصر الطبي الدكتور ناهض أبو طعيمة إن المجمع الواقع في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، يُعاني من "ظروف صحية خطيرة"، ولم يعد فيه متسع لاستقبال المزيد من الجرحى.
ويأتي ذلك بينما يستمر الجيش الإسرائيلي بفرض حصار مطبق على خانيونس بالتزامن مع العملية العسكرية البرية على المحافظة، التي تشهد قصفًا جويًا ومدفعيًا بشكل عنيف منذُ إعلان بدء العملية الإسرائيلية البرية داخل القطاع، التي أدت لسقوط مئات القتلى والجرحى.
وفي حديث خاص لـ"إرم نيوز"، قال الدكتور أبو طعيمة: "يصل إلى مجمع ناصر الطبي يوميًا مئات الجرحى المصابين بجراح مختلفة، منها جراح بالغة الخطورة، فضلًا عن وصول مئات القتلى جرّاء القصف الإسرائيلي العنيف على المحافظة وعلى البيوت والأحياء السكنية المأهولة بالمدنيين".
وأضاف أنه "لم يعد هناك متسع داخل مجمع ناصر لاستقبال المزيد من الجرحى؛ نظرًا لتكدس أعداد منهم داخل الغرف وأروقة المستشفى وعلى الأرض في ظروف صحية خطيرة مع استمرار القصف وقدوم جرحى جدد على مدار الوقت ودون توقف؛ الأمر الذي أدى لوقوف الجرحى ذوي الحالات الخطيرة على أبواب غرف العمليات بسبب انشغالها بالكامل طوال الوقت".
وأشار الدكتور أبو طعيمة إلى "أن المستشفى يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية لا سيما المخدر المستخدم في العمليات الجراحية"، مؤكدًا أنه خلال أيام قليلة سيضطرون إلى إجراء العمليات للجرحى دون مخدر، تحديدًا عمليات بتر الأطراف.
وأوضح أنه إذا استمر توقف دخول الوقود والمستلزمات الطبية والإغاثية للطواقم الطبية وطواقم الإسعاف مع العدد الهائل للجرحى الذين يصلون إلى المجمع؛ سيخرج المستشفى عن الخدمة تمامًا ولن نستطيع تقديم الخدمات العلاجية اللازمة للجرحى.
وطالب الدكتور أبو طعيمة المؤسسات الأممية والدولية بضرورة الضغط من أجل السماح بإدخال المواد الطبية والوقود وإنشاء مستشفيات ميدانية على غرار المستشفيين الميدانيين الإماراتي والأردني للمساعدة في تقديم الخدمات العلاجية ومنع انهيار المنظومة الطبية والصحية في القطاع في ظل استمرار استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي.