ارتفاع عدد قتلى انفجارات إدلب إلى 6 بينهم طفل

سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة ثمانية آخرين، جرّاء انفجارات عنيفة وقعت خلال الساعات الماضية داخل مستودع ذخيرة ومقر تابعين لمقاتلين أجانب غير سوريين، في منطقة مزارع إدلب الغربية.

وأفادت مصادر المرصد أن من بين القتلى مدنيين اثنين، أحدهما طفل، فيما نُقل ثلاثة مدنيين مصابين إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، وسط استمرار تدهور الحالة الصحية لبعض الجرحى.

وكان المرصد قد أشار في وقت سابق إلى أن الانفجارات ذاتها أسفرت عن مقتل أربعة من المقاتلين الأجانب غير السوريين، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، نقلوا بدورهم لتلقي الرعاية الطبية.

وتسببت الانفجارات بتصاعد كثيف لأعمدة الدخان، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والمارة، تزامناً مع تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة، وسط حالة من الفوضى والاضطراب شهدتها المنطقة نتيجة تدافع السكان للابتعاد عن موقع التفجير.