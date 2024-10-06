لبنان يكشف حقيقة استخدام إسرائيل لليورانيوم المنضب في ضرباتها

أصدرت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، بياناً نفت فيه صحة ما تردد بشأن استخدام إسرائيل لليورانيوم المنضب في ضرباتها على لبنان.

ووفقاً للبيان، تواصلت الوزارة مع هيئة الطاقة الذرية اللبنانية، التي أكدت أنه "لا توجد أدلة حتى الآن" على استخدام هذا النوع من الأسلحة في الهجمات.

وأشار البيان، نقلاً عن مدير الهيئة، بلال نصولي، إلى أنه "حتى اللحظة، ليست هناك أي دلائل علمية تشير إلى استخدام اليورانيوم في الاعتداءات الإسرائيلية"، مضيفاً أن بياناً علمياً سيصدر لاحقاً لتوضيح الموقف.

كما أكدت الوزارة على أن هيئة الطاقة الذرية هي الجهة المختصة في هذا الشأن، وتنسق مع الجهات الرسمية والدولية المعنية للتحقق من أي استخدام لأسلحة محرمة دولياً.

وفي الوقت نفسه، شددت وزارة الصحة على أهمية توخي الدقة في نشر المعلومات العلمية، داعية إلى عدم التسرع في تبني تقارير غير مؤكدة.

وأوضحت أن لبنان يسعى لتقديم شكوى ضد إسرائيل لاستخدامها "أسلحة محرمة دولياً"، ولكن ذلك سيتم بناءً على معلومات موثوقة وموثقة.

من جهة أخرى، أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى أن العديد من الضربات التي استهدفت لبنان تنتهك القانون الإنساني الدولي.

ووفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، فإن الضربات الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل 2036 شخصاً وإصابة 9653 آخرين.