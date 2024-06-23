صحيفة: بايدن وجّه رسالة لإيران و"حزب الله" حول ضرب إسرائيل

رأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجّه رسالة لإيران وحزب الله، مفادها أن أي ضربة استباقية على إسرائيل ستواجه بمقاومة مشتركة.

وذكرت الصحيفة، أن المجلس المصغر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حل محل المجلس الحربي، ما زال يأمل في التوصل إلى تسوية بشأن لبنان بوساطة أمريكية، وبمساعدة وتمويل عربي.

وأضافت أن المجلس السياسي المصغر، "لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض حربًا في الشمال ومتى سيخوضها".

وتشير التقدير الإسرائيلية إلى أنه "من الممكن التوصل خلال شهر إلى ستة أسابيع، لقرار واضح بشأن وضع حماس داخل قطاع غزة، وهو القرار الذي ربما يلغي الحاجة إلى شن حرب واسعة النطاق في لبنان ضد حزب الله".

وبحسب الصحيفة، "توضح التقديرات الإسرائيلية أنه عندما يرى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ما حققه الجيش الإسرائيلي في غزة، والدمار الكبير الذي لحق بالقطاع، فإن حزب الله ووكلاءه الإيرانيين سيتراجعون عن فكرة الدخول في مواجهة مع إسرائيل وسيوافقون على إبرام تسوية سياسية".

وقالت إن قرار الحرب في الشمال يرتبط "بتفكيك لواء رفح في غضون ستة أسابيع على الأكثر، وإبرام صفقة في قطاع غزة".