التصعيد سيد الموقف.. اشتباكات قوية في جنوب لبنان

تجددت الاشتباكات المستمرة منذ 46 يومًا تقريبًا على الحدود بين لبنان وإسرائيل، إلا أن التصعيد كان سيد الموقف خلال الساعات الماضية.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف العديد من البنى التحتية والمواقع العسكرية والخلايا المسلحة لحزب الله، مساء الأربعاء، أدى إلى مقتل 6 عناصر، وردّ الحزب مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة عبر قصف مواقع وقوات إسرائيلية على امتداد الحدود.

وأعلن الحزب فجر الخميس، مقتل 5 من عناصره، بينهم نجل رئيس كتلته في مجلس النواب اللبناني محمد رعد، عباس محمد رعد، وفقًا لوكالة "فرانس برس".