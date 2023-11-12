رئيس أركان الجيش الجزائري يصل الصين في زيارة رسمية

بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، يرافقه وفد عسكري بزيارة رسمية إلى الصين، الأحد، لبحث تعزيز التعاون العسكري الثنائي، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الجزائرية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن "نائب رئيس مكتب التعاون الدولي الصيني، العميد جان باو تشين، كان باستقبال شنقريحة في مطار بكين الدولي".