رئيس أركان الجيش الجزائري يصل الصين في زيارة رسمية
بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، يرافقه وفد عسكري بزيارة رسمية إلى الصين، الأحد، لبحث تعزيز التعاون العسكري الثنائي، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الجزائرية.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن "نائب رئيس مكتب التعاون الدولي الصيني، العميد جان باو تشين، كان باستقبال شنقريحة في مطار بكين الدولي".
وبحسب الوزارة، "تندرج زيارة الفريق شنقريحة في إطار تعزيز أواصر الصداقة وعلاقات التعاون العسكري بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري وجيش التحرير الشعبي الصيني".
في السياق، أجرى شنقريحة في آب/أغسطس الماضي، خلال زيارته لروسيا، زيارات لقواعد عسكرية ومصانع حربية، في وقت أبدى فيه وزير الدفاع الروسي استعداد بلاده لتعزيز القدرات العسكرية للجزائر.