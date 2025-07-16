رويترز: مقتل 5 من قوات الأمن في الغارات الإسرائيلية على دمشق

قال مصدر طبي إن 5 من قوات الأمن قتلوا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت وزارة الدفاع السورية في العاصمة دمشق اليوم الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ولم يتم الإعلان بعد عن حصيلة نهائية للقتلى والمصابين في الغارات الإسرائيلية من قبل السلطات السورية.

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لكن وزارة الصحة أعلنت في أحدث حصيلة عن مقتل مدني وإصابة 28 آخرين في الغارة الإسرائيلية على دمشق.

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء سلسلة غارات عنيفة على مواقع أمنية وعسكرية في دمشق والسويداء ودرعا.

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 العبرية أن أنباء وردت عن مقتل قادة يتبعون للجيش السوري في الغارات الإسرائيلية على السويداء.