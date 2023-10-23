وسط مخاوف من تكرار مجزرة "المعمداني".. إسرائيل تقصف محيط ثلاثة مستشفيات في غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تكرار مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على التقارير التي أفادت بأن إسرائيل قصفت مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي لقناة الجزيرة إن القصف الإسرائيلي تسبب في وقوع "أضرار وإصابات خطيرة" دون إعطاء تفاصيل.