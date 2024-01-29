كيف سترد واشنطن على استهداف قواتها عند الحدود السورية الأردنية؟

تباينت آراء خبراء روس حول طبيعة رد واشنطن على استهداف قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي على الحدود الأردنية السورية، من قبل ما يسمى "المقاومة الإسلامية" في العراق، المسنودة من إيران، والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الجنود الأمريكيين.

ويرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط يفغيني جوروف، أن ما جرى "تطور كبير في التوتر الحاصل بين الحركات المسلحة في المنطقة وبين القوات الأمريكية المتواجدة سواء في العراق أو في دول أخرى".

ويتابع جوروف في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الاستهداف الجديد يختلف عن باقي الاستهدافات كونه جاء خارج الأراضي العراقية والسورية، وهذا ما سيجعل الرد يبدو أكبر، وأتوقع أن يصل الرد الأمريكي إلى ضرب بعض المقرات لهذه الجماعات في العراق، وسيكون على فترة ممتدة قد تتجاوز الأسبوع".