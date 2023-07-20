هل يُطرح ملف الأسرى الفلسطينيين خلال مفاوضات الإفراج عن تسوركوف؟

تعالت الأصوات الفلسطينية التي تطالب مختطفي الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في العراق بالإفراج عن أسرى فلسطينيين ضمن صفقة تبادل، وسط أنباء تفيد بأن محادثات تجري بين إيران وإسرائيل عبر جهة إقليمية غير عربية للإفراج عن تسوركوف.

وذكرت تقارير صحفية نشرت سابقًا، أن إسرائيل قد تفرج عن مواطن إيراني محتجز لديها بتهمة التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين في قبرص، قبض عليه الموساد داخل إيران في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل إطلاق سراح تسوركوف.

ولم تشر تلك التقارير لا من قريب أو بعيد إلى إمكانية إدراج ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية ضمن صفقة الإفراج المتوقعة بين إيران وإسرائيل التي تتهم ميليشيا موالية لطهران باختطافها.

وكانت تسوركوف دخلت إلى العراق أواخر العام الماضي بجواز سفر روسي، واختطفت في آذار/ مارس الماضي، حيث بثت قناة عراقية مقطع فيديو يظهر لحظة مغادرة تسوركوف برفقة رجل مقهى يرتاده الأجانب في حي الكرادة في العاصمة بغداد.

مطالبات فلسطينية

ودعت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الجهات الخاطفة لتسوركوف إلى إدراج ملف الإفراج عن أسرى فلسطينيين ضمن أي صفقة تبادل قد تعقد لإطلاق سراحها.

وناشد منسق لجنة الأسرى زكي دبابش الذي كان يشارك بوقفة للجنة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة، الاثنين الماضي، الجهات الخاطفة لتسوركوف بإدراج الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة الإفراج، وفقًا لما نشرته صحيفة "القدس" الفلسطينية.

وقال دبابش إن "تسوركوف تسكن في مستوطنة عتصيون وهي واحدة من أشد المستوطنات حِقدًا وأذى، تفصل شمالي الضفة الغربية عن جنوبها".

وأضاف "لقد عملت في الفترة السابقة إلى جانب شيرانسكي أحد أشد الصهاينة عنفًا وتطرفًا".

وقال دبابش مخاطبًا الخاطفين: "حرية 5000 أسير معلقة بالله، ثم بعملية تبادل مشرفة أنتم أهل لتنفيذها.. أهلنا في العراق يمتلكون أهم مفاتيح تحرير الأسرى".

مفاوضات غير مباشرة

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلت في وقت سابق عن مصادر في ميليشيات الحشد الشعبي (الذي يضم كتائب حزب الله) قولها، إن "خطف تسوركوف في بغداد في آذار/ مارس الماضي، كان يهدف للضغط على إسرائيل، لاستئناف المفاوضات من أجل إطلاق سراح سجين إيراني محتجز في تل أبيب".

ولم تتطرق تلك المصادر إلى إدراج ملف الأسرى الفلسطينيين على أجندة المفاوضات غير المباشرة بين طهران وتل أبيب لإتمام صفقة التبادل.

وذكرت الصحيفة السعودية تصريحات متضاربة بشأن مكان وجودها.

وقال مصدر مقرّب من الفصائل الشيعية، إن تسوركوف محتجزة لدى ميليشيا حزب الله العراقي بناء على طلب إيران.

وبحسب مصادر أخرى نقلت عنها الصحيفة، تم بالفعل نقلها إلى إيران.

وتحتجز إسرائيل آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن في ذلك أكثر من ألف أسير معتقل دون محاكمة وهو الرقم الأعلى منذ عام 2003.

وكانت إسرائيل أبرمت صفقة تبادل مع حركة حماس عام 2011، أطلقت بموجبها إسرائيل سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًّا مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد شاليط، الذي أسرته حماس خلال عملية بالقرب من السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل عام 2006.