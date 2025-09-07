"مسيّرة رامون" رُصدت دون تصنيفها كتهديد من قبل الدفاعات الإسرائيلية

كشف تحقيق أولي لسلاح الجو الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة التي انفجرت ظهر الأحد في مطار رامون تم رصدها بواسطة الأنظمة، لكنها لم تُصنّف كطائرة معادية، ما أدى إلى عدم تفعيل أنظمة الاعتراض والإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "لا دلائل على وجود خلل فني في أنظمة الكشف الحالية".

وأضاف الجيش أن الطائرة لم تختلف عن الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها سابقًا، ولا تُشكل تهديدًا جديدًا أو غير مألوف في قدراتها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم اعتراضه 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من اليمن، أصابت إحداها مطار "رامون"، وذلك بعدما توعّدت ميليشيا الحوثي بالانتقام لمقتل رئيس وزرائها بغارة جوية إسرائيلية الشهر الماضي.

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية توقف الإقلاع والهبوط في المطار، وقالت إنها تعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وكان الجيش قال في بيان: "قبل وقت قصير، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي 3 طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن"، لافتاً إلى أن اثنتين منها أُسقطتا قبل دخولهما المجال الجوي الإسرائيلي، دون أن يشير إلى مصير الثالثة.

وفي تعليق على سقوط المسيرة الحوثية في مطار "رامون".. وجّه عضو المكتب السياسي للحوثيين، حزام الأسد رسالة بالعبرية، قال فيها: "الانتقام الحقيقي لم يبدأ بعد.. ما ينتظركم سيكون أصعب بكثير".