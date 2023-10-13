العاهل الأردني يحذر من محاولة تهجير الفلسطينيين
حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وحذّر الملك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة عمان، اليوم الجمعة، من "أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين".
وكانت إسرائيل قد أمرت سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1.1 مليون شخص وحذرت من تبعاته "المدمّرة".
وشدد الملك على "ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وحذر الملك كذلك من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة".
ووصل بلينكن إلى عمان للقاء الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل استكمال جولته الإقليمية بزيارة قطر والسعودية ومصر والإمارات.
ويسعى بلينكن خلال جولته لزيادة الضغط على حماس، في ظل ترجيح مضي إسرائيل نحو عملية برية في قطاع غزة.