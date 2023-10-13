العاهل الأردني يحذر من محاولة تهجير الفلسطينيين

حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وحذّر الملك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة عمان، اليوم الجمعة، من "أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين".

وكانت إسرائيل قد أمرت سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1.1 مليون شخص وحذرت من تبعاته "المدمّرة".