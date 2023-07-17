تقرير: روسيا وإيران تخططان لطرد القوات الأمريكية من سوريا

قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، إن القوات الروسية والإيرانية في سوريا، تُنسقان باتجاه هدفٍ محددٍ واحد، وهو إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب في نهاية المطاف من البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة "المونيتور" .

وجاء في تقرير للصحيفة، أن "المسؤول الأمريكي رأى مؤشرات على أن القادة العسكريين الروس في سوريا ينسقون بهدوء مع الحرس الثوري الإيراني بشأن خطط طويلة الأمد للضغط على الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا، وهناك تلاقي مصالح بين الإيرانيين والروس والسوريين"، مضيفًا "أرى أدلة على التخطيط على المستوى العملياتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين قيادة فيلق القدس التي تعمل في سوريا والقوات الروسية العاملة في سوريا".

وأشار إلى أن "واشنطن واصلت في الأشهر الأخيرة تعزيز احتلالها في سوريا، لا سيما في شمال شرق البلاد الغني بالنفط، في الحسكة مثلًا، قالت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية سانا الأسبوع الماضي، إن شحنات كبيرة من المعدات اللوجستية الأمريكية والإسمنت دخلت المنطقة مؤخرًا، وتستمر مثل هذه التعزيزات منذ شهور، لا سيما في أعقاب تصاعد الهجمات المرتبطة بإيران ضد القواعد الأمريكية في سوريا هذا العام".