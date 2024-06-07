محللون: العملية العسكرية وسط غزة ستكون "الأعنف"

قال محلل عسكري إن العملية العسكرية وسط غزة ستكون الأعنف؛ لأنها المرحلة الأخيرة من الحرب على القطاع الذي يخضع لحكم حركة حماس.

وأوضح الخبير في الشؤون العسكرية، الدكتور رائد موسى، أن الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال إعلان عملية عسكرية شرق المحافظة الوسطى إلى إتمام عملية بناء المنطقة العازلة الممتدة من شمال القطاع حتى جنوبه، على الحدود الشرقية للسياج الفاصل.

وأضاف موسى، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي يسعى لإطباق الخناق على المحافظة الوسطى التي يحدها من الشمال المحور العسكري نتساريم، ومن الجنوب محافظة خان يونس، وسط مؤشرات تدلل على وجود نية إسرائيلية لفصل المحافظة الوسطى من الجهة الجنوبية، كآخر محافظة لم تخضع لعملية عسكرية شاملة بعد، والتي ستكون برأيي هي "الأعنف".

وتابع: "يأتي ذلك بالتزامن مع العمليات العسكرية التي جرى تنفيذها في المحاور الشرقية لكل من شمالي القطاع وشرق مدينة غزة قبل عدة أيام".