الغارديان: أعداد الضحايا المدنيين في غزة الأعلى بين كل حروب إسرائيل

ونقلت الصحيفة عن مدير المنظمة، إيان أوفرتون، قوله: "هذا ليس مجرد مصدر قلق إحصائي، إنه مصدر قلق إنساني"، مضيفًا أن "هذه الأرقام تشير إلى تحول محتمل في الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، التي كان لها عواقب مدمرة على غير المسلحين".

وتابع أوفرتون: "إن ارتفاع معدل الضحايا المدنيين يثير مخاوف من انتهاك القانون الإنساني الدولي خلال القصف المكثف الذي استمر أكثر من شهر على غزة".

ولفتت الصحيفة إلى قول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته في وقت سابق إلى نيودلهي، إن "عددًا كبيرًا جدًا" من الفلسطينيين لقوا حتفهم، وإن هناك حاجة إلى بذل المزيد لحماية الأرواح.

وقالت "الغارديان" إن الولايات المتحدة اقترحت أن تقوم إسرائيل بفرض هدنة إنسانية أطول في القتال وزيادة كمية المساعدات التي تصل إلى غزة.

وأشارت إلى أن إحصاء أرقام الضحايا المدنيين يستند إلى ذات المنهجية المتبعة في كل صراع، موضحة أن "المتوسط" لعدد الضحايا مستمد من تحليل تقارير وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية عن الغارات الجوية التي تشير إلى مقتل مدنيين.

وتابعت الصحيفة: "خلال حملتين جويتين إسرائيليتين أخريين على غزة، في عامي 2012 و2021، بلغ متوسط عدد الضحايا المدنيين 1.3 و1.7 على التوالي".

واستمدت مجموعة المراقبة الدولية الخاصة بمكافحة العنف المسلح متوسطها للنزاع الحالي بناء على تقارير إعلامية عن وقوع 276 غارة جوية تسببت في سقوط قتلى، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أن التقارير وثقت مقتل ما مجموعه 2,798 من الفلسطينيين في الحوادث التي تم رصدها، وإصابة 1,306 آخرين.