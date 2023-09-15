الخارجية الأردنية تكشف لـ"إرم نيوز" أوضاع الأردنيين في ليبيا والمغرب
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي، إن المواطنين الأردنيين في كل من ليبيا والمغرب بخير، ولا يوجد بينهم أي إصابات بناءً على الأحداث الأخيرة.
وبين المجالي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن خلية الأزمات في الخارجية الأردنية كانت قد تلقت اتصالات من ذوي المواطنين الأردنيين في ليبيا يشكون انقطاع الاتصال بهم.
مضيفًا أنه تم التواصل معهم وطمأنتهم بعد انقطاع الاتصالات نتيجة الفيضانات في الشرق الليبي، وأن أمورهم بخير.
وفيما يتعلق بزلزال المغرب، أكد "المجالي" أن الأردنيين المقيمين في المغرب بخير، حيث لم تتلقَ الخارجية الأردنية أو السفارة الأردنية أية ملاحظة أو انقطاع اتصال أو فقدان أحدهم.
وشدد على مواصلة خلية الأزمات عملها للاطمئنان على الأردنيين في مواقع الإعصار والزلزال، حيث تم التواصل مع جميع الأردنيين المتواجدين هناك.