الخارجية الأردنية تكشف لـ"إرم نيوز" أوضاع الأردنيين في ليبيا والمغرب

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي، إن المواطنين الأردنيين في كل من ليبيا والمغرب بخير، ولا يوجد بينهم أي إصابات بناءً على الأحداث الأخيرة.

وبين المجالي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن خلية الأزمات في الخارجية الأردنية كانت قد تلقت اتصالات من ذوي المواطنين الأردنيين في ليبيا يشكون انقطاع الاتصال بهم.