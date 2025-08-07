الشرع ووزير الخارجية التركي يبحثان التوتر بين سوريا وإسرائيل

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، التطورات الإقليمية والعالمية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ووفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، عقد اللقاء في دمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.

وكان مصدر في وزارة الخارجية التركية قد أفاد بأن الوزير فيدان سيجري محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، اليوم الخميس، لبحث العلاقات الثنائية والتوتر بين سوريا وإسرائيل والاشتباكات التي دارت في الآونة الأخيرة بين قوات الحكومة السورية وجماعة يقودها الأكراد، وفق ما أوردته "رويترز".

وبرزت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، كواحدة من أهم الحلفاء الأجانب لسوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.

وتعهدت تركيا بالمساعدة على إعادة بناء سوريا، وتدريب قواتها المسلحة وتقديم المشورة لها، ودعم البلاد على الساحة الدولية.

وذكر المصدر أن إعادة إعمار سوريا سيكون من أهم البنود التي سيناقشها فيدان والشرع في الاجتماع، بالإضافة إلى مخاوف أنقرة الأمنية بشأن أعمال العنف التي دارت داخل سوريا في الآونة الأخيرة.

وأضاف المصدر "من المتوقع أن تقيم المحادثات مخاوف تركيا على أمنها القومي النابعة من شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مكافحة التنظيمات الإرهابية.. في وقت أصبح فيه الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها أكثر أهمية من أي وقت مضى".