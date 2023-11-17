مسيّرة إسرائيلية تقتل عدداً من الفلسطينيين في مخيم جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 3 شبان فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، في قصف طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت مجموعة مواطنين في مخيم جنين، فجر الجمعة.

وقالت الوكالة، إن "طائرة مسيّرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة "الحواشين" في المخيم، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين، بينهم 4 وصفت إصاباتهم بالخطيرة".

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل "5 إرهابيين على الأقل" في جنين بالضفة الغربية، على حد وصفه.

وقال الجيش في بيان، إن "طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي ضربت خلية إرهابية مسلحة أطلقت النار على القوى الأمنية الإسرائيلية".

وأضاف أنه تم "خلال العملية تحييد" آخرين أطلقوا النار، أو ألقوا عبوات ناسفة على القوات الإسرائيلية، "ما أدى في المجموع إلى مقتل ما لا يقل عن 5 إرهابيين"، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.