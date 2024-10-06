إسرائيل ترد على تصريحات بقبول نصر الله للهدنة قبل اغتياله

نفت السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، تصريحات لبنانية قالت إن زعيم حزب الله، حسن نصرالله، وافق على اتفاق وقف إطلاق النار قبل اغتياله.

وقالت حوتوفلي في حديثها لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد: "حسن نصرالله لم يوافق على أي وقف لإطلاق النار، هذا أمر سخيف"، مضيفة أن هذا الادعاء "لا أساس له من الصحة".

وأوضحت: "منظمة إرهابية مثل حزب الله لا تمتلك أي نوايا حسنة للتفاوض أو للسلام" على حد تعبيرها.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب قد صرح في وقت سابق لشبكة CNN أن نصرالله وافق على وقف لإطلاق النار لمدة 21 يومًا بدعم من الولايات المتحدة، قبل أيام من اغتياله على يد إسرائيل، وهو ما أكده أيضاً رامي مرتضى، سفير لبنان لدى المملكة المتحدة.

مرتضى أشار، في تصريحاته لـ CNN، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خطة السلام عند وصوله إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، قائلاً: "للأسف، نتنياهو رفض هذا المخطط وما زال يرفضه حتى الآن".

كما أكد مرتضى أن خطة وقف إطلاق النار لا تزال "ملزمة" للبنان، موضحاً أن اغتيال نصرالله هو الذي أفشل الجهود لتحقيق السلام.

وأضاف: "نحن نتعامل مع حكومة إسرائيلية تواصل التحريض على الحرب".